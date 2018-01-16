Три станции московского метро стали объектами культурного наследия

Три станции Кольцевой линии московского метро – "Белорусская", "Киевская" и "Комсомольская" – вошли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Теперь в столичной подземке насчитывается 15 памятников архитектуры.

На официальном портале мэрии отмечается, что до конца года в реестр объектов культурного наследия войдут все станции Кольцевой линии. Очередность их включения определяли москвичи на портале "Активный гражданин", в голосовании приняли участие 266 тысяч человек.

С "Белорусской", "Киевской" и "Комсомольской", выходящих к вокзалам, часто начинают знакомиться с Москвой ее гости. Все три станции были построены в 1950-х. Над оформлением "Киевской" работа коллектив под руководством Евгения Катонина, центральной темой стало 300-летие воссоединения России и Украины.

"Комсомольская" строилась по проекту архитектора Алексея Щусева, он получил Сталинскую премию после запуска станции. "Белорусскую" проектировали Иван Таранов и Надежда Быкова, основной темой оформления стали культура и хозяйство Белоруссии. Архитекторы также получили Сталинскую премию.