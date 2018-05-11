ГлавнаяГородТри участка Большой кольцевой достроят через 2 года

Три участка Большой кольцевой достроят через 2 года

11 мая 2018 г. 217
Фото: © shutterstock.com

Строительство трех участков Большой кольцевой линии метро в Москве планируется завершить в 2020 году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В частности, завершится строительство участков от станции "Хорошевская" до "Нижних Мневников", от станции "Аминьевское шоссе" до "Проспекта Вернадского" и от "Проспекта Вернадского" до "Каховской", включая реконструированную Каховскую линию, пояснил заммэра. На этих участках откроют восемь новых станций и реконструируют две действующие.

В этом же году власти планируют завершить строительство участка Большого кольца от "Петровского парка" до "Нижней Масловки", в следующем году – участка от "Авиамоторной" до "Лефортово".

Ранее Хуснуллин говорил, что Большую кольцевую линию закончат строить к концу 2022 году. Запуск кольца будут производить участками. Всего же на линии протяженностью около 70 километров разместят 31 станцию.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
11 мая 2018 г. 2
Собственникам энергоэффективных домов могут предоставить налоговые льг... 2
11 мая 2018 г. 217
Три участка Большой кольцевой достроят через 2 года 217
11 мая 2018 г. 336
"Умные" технологии будут влиять на размер субсидий регионам 336
11 мая 2018 г. 1910
Михаил Задорнов оставил два завещания 1910
11 мая 2018 г. 1530
5 мифов о ремонте: избавляемся от стереотипов и вредных советчиков 1530
11 мая 2018 г. 831
500 ТЦ и кинотеатров в России построили без согласования с МЧС 831
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.