Турки не будут строить ТПУ на площади Павелецкого вокзала

Дочерняя структура турецкой компании Enka — "Энка ТЦ" — отказалась от строительства транспортного узла на площади Павелецкого вокзала.

Как сообщают "Ведомости", после тщательного просчета "дочка" турецкой компании сочла проект экономически невыгодным. Таким образом, на девелопера ТПУ ложится финансовая нагрузка по инвестициям в территорию вокзала и транзитного узла, что, по всей видимости, и отпугнуло инвесторов.

Надо напомнить, что новым владельцем проекта в апреле стала структура группы МИЦ — компания "Стройкомплекс "Говорово". Теперь она может построить многофункциональный комплекс с подземным паркингом общей площадью 42 тысячи квадратных метров на пересечении Дубининской улицы и Стремянного переулка.