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Тверская улица станет пешеходной на 2 дня

17 мая 2018 г. 365
Фото: © shutterstock.com

Тверская улица в Москве станет пешеходной 11 и 12 июня в связи с празднованием Дня России, передает "Интерфакс". В эти дни в столице пройдет фестиваль "День России. Московское время", и Тверская станет центром празднования.

Как сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в каждой зоне представят один период развития страны с начала XX века со своей музыкой, танцами и популярными спортивными дисциплинами.

"Первая — это время классики, время Чехова, Островского, Шаляпина, Московского художественно театра. Затем идет становление нового государства в 20-е годы, эпоха зарождения авангарда, музыка Стравинского и Прокофьева, в это время становятся популярными джаз и степ, в Москву приходит увлечение футболом", — пояснил Немерюк.

Затем следуют послевоенные годы, период оттепели 50-60-х, эпоха расцвета русского рока и время Высоцкого в 70-80-х. Новая Россия будет представлена 90-ми годами – увлечение единоборствами, рэпом. Финальная зона – наше время: телевизионные танцевальные шоу, увлечение фитнесом и кроссфитом.

Одна из  целей фестиваля, по словам главы департамента, - знакомство   с культурой и традициями нашей страны иностранных болельщиков, которые уже начинают прибывать на чемпионат мира по футболу.

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