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У арендаторов опять популярно Садовое кольцо

16 февраля 2018 г. Георгий Трушин 923
Фото: © Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Завершение благоустройства Садового кольца способствовало сокращению доли свободных торговых помещений на 0,5%, по сравнению с предыдущим годом, и составила 10,5%.

В прошлом году столичные власти завершили благоустройство Садового кольца, которое проводилось в рамках программы "Моя улица". Эта мера в моменте привела к снижению интереса арендаторов к этой локации, но, как отмечают эксперты JLL,  теперь спрос бизнеса на расположенные на границе кольца помещения, вновь восстановился.

В четвертом квартале 2017 года доля свободных помещений составила 9%. Таким образом, за весь прошлый год количество свободных площадей сократилось на 0,6 процентных пункта.

При этом, стоимость аренды на Садовом кольце и количество арендаторов на северном участке возросло. По словам руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL Юлии Назаровой, за второе полугодие ставки там увеличились на 18% и теперь составляют 65 тыс. рублей за квадратный метр в год.

"Северный участок Садового кольца является вторым по величине арендных ставок среди всех частей магистрали, однако доля свободных площадей на нем все еще является наибольшей. Тем не менее, уже сейчас мы наблюдаем снижение уровня вакантности и ожидаем, что в дальнейшем этот тренд продолжится", — говорит Назарова.

Аналитик отдела исследований рынка CBRE Анастасия Архипова отмечает, что за последние годы, после начала процесса реконструкции, на Садовом кольце закрылись объекты различных профилей: банки, рестораны, медицинские клиники, супермаркеты, книжные и другие магазины. Это было вызвано падением посещаемости из-за отсутствия парковки и введением постоянных работ. Но теперь все изменилось — интерес к Садовому кольцу вернулся.

"Арендаторы проявляют активный интерес, к ним в основном относятся общепит, салоны красоты и здоровья, питания (на них приходится порядка 60% свободных площадей). По нашим данным, с началом сезона строительных работ, коммерческие условия для помещений не изменились, к концу 2017 года коммерческие условия выросли на 15,2%, составив 265 тысяч рублей за квадратный метр", — резюмирует эксперт.

Если говорить в целом по Москве о лидерах по динамике заполняемости, то первое место занимает Петровка. Как утверждают аналитики JLL, уровень вакантности составил 4,3%.

Если же говорить о наиболее заполненных улицах, то по итогам прошлого года на первой позиции находится Покровка, где пустыми остаются только 2,9% коммерческих помещений. На втором месте оказалась Мясницкая улица — здесь свободных площадей 3,4%. "Бронза" досталась району Патриарших прудов, где 3,5% пустующих помещений.

Руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Копылова замечает, что в число наиболее дорогих и популярных улиц Москвы вошли также Столешников переулок, Никольская улица, Кузнецкий Мост и улица Петровка. Стабильно высокие арендные ставки в этих локациях подтверждают устойчивый спрос со стороны арендаторов.

 

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