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У домов на западе Москвы появятся дворы-дачи

26 марта 2018 г. 1850
Фото: © shutterstock.com

В ближайшие два года у домов на западе Москвы появятся благоустроенные дворы-дачи, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Такие дворы оборудуют в ходе реализации одного из проектов жилых комплексов между Боровским и Мещерским парком недалеко от метро "Говорово".

У каждого двора будет свое "заглавное дерево" – клены, липы и другие. Территории дворов будут покрыты натуральными материалами – корой, песком, древесной щепой.

В состав комплекса также войдет бульвар протяженностью 1 километр, поделенный на функциональные зоны, каждая из которых будет отвечать потребностям жителей различных возрастных групп.

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