У Киевского вокзала установят павильон Московских центральных диаметров

На площади у Киевского вокзала установят демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД), говорится на портале столичной мэрии.
Павильон оборудуют интерактивными панелями, с помощью которых можно будет выстроить оптимальный маршрут и познакомиться с инфраструктурой и сервисами МЦД.
На первом диаметре Одинцово – Лобня пассажиров будут перевозить поезда "Иволга", и модель такого поезда также установят в павильоне. А на внешней стороне разместят два интерактивных медиафасада.
МЦД станут новыми наземными ветками метро, соединив столицу и область. Билеты будут едиными, пассажиры смогут как проехать через всю Москву, так и пересесть на другие виды транспорта. График работы МЦД синхронизируют с метрополитеном.
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