У метро "Павелецкая" в Москве построят гостиницу

На улице Летниковская в Москве началось строительство новой гостиницы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

12-этажное здание общей площадью 9,7 тысяч квадратных метров будет располагаться в 10 минутах ходьбы от станции метро "Павелецкая" и Павелецкого вокзала.

На первом этаже обустроят вестибюль гостиницы, лобби-бар, ресторан. На втором расположатся залы для проведения семинаров и деловых встреч, административные и хозяйственные помещения. 207 номеров разместят с 3-го по 12-й этажи, при этом в гостинице предусмотрено 11 номеров для постояльцев с ограниченными возможностями.

Начиная со второго, все этажи здания объединят стеклянным атриумом. В гостинице предусмотрено создание 31 парковочного места: 27 на подземном паркинге и 4 – рядом со входом на открытой автостоянке.