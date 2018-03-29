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У Москвы-реки не будет единого фасада

29 марта 2018 г. 431
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти пока не планируют возвращаться к идее единого фасада Москвы реки, об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он пояснил, что застройщики территорий у Москвы-реки имеют различные взгляды и цели, и столичные власти "не находят средств заставить всех делать одно и то же". При этом Кузнецов подчеркнул, что не считает это необходимым.

Ранее планировалось, что в Москве появится понятие "речной фасад", подразумевающее единый дизайн-код у строений на набережных.

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