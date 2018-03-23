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У потенциальной столицы Подмосковья будет новый герб

23 марта 2018 г. 500
Фото: © shutterstock.com

Городскому округу Красногорск – потенциальной столице Московской области – разработают новую геральдическую символику и, в первую очередь, герб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Разработку новго герба инициировал Совет Общественной палаты Красногорска.  "Изменения могут потребоваться в связи с возможным приданием городу статуса столицы Московской области", - отмечается в сообщении.

К работе над новым гербом и другой символикой привлекут красногорских краеведов, художников, дизайнеров и членов  Геральдического совета при президенте Российской Федерации.

После муниципальной реформы 2017 года в городской округ Красногорск входит город областного подчинения Красногорск, городское поселение Нахабино, а также два сельских поселения: Ильинское и Отрадненское.

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