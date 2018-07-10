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Улыбки и настроение: Собянин сравнил сегодняшнюю Москву с 2010 годом

10 июля 2018 г. 597
Фото: © shutterstock.com

Программа благоустройства сформировала в Москве комфортную атмосферу, позволяющую принимать гостей со всего мира, заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии выставки "Моя улица" в Госдуме.

Градоначальник признался, что "с напряжением" думает о том, что было бы, если бы чемпионат мира по футболу проводили в столице в 2010 году – до начала благоустройства.

"Я думаю, что в Москве было бы меньше улыбок, меньше хорошего настроения и атмосфера была бы иной", - отметил мэр.

При этом Собянин подчеркнул, что все преобразования в Москве делаются не для каких-то мероприятий, а для людей, живущих в городе.

"Мы создаём атмосферу доброжелательности, любви к городу. И, конечно, в такой атмосфере можно проводить любые мероприятия, в том числе с десятками, сотнями тысяч гостей, которые приехали сегодня в Москву", — пояснил мэр.

Собянин напомнил, что Никольская улица, ставшая неофициальной главной улицей болельщиков со всего мира, до благоустройства была заставлена автомобилями, слабо совещалась, а фасады зданий обветшали. Работники кафе опасались, что благоустройство убьет их бизнес, но сейчас он только процветает, подчеркнул Собянин.  "Количество пешеходов на улицах после благоустройства вырастает в три-четыре раза", - приводит слова мэра  "Интерфакс".

"Моя улица" – часть системных преобразований города, включающих не  только благоустройство, но и развитие здравоохранения, образования, развития транспортной сети, отметил Собянин.  Программа благоустройства, по его словам, сконцентрировала различные направления преобразований: упорядочение рекламного пространства и розничной торговли, снятие проводов, заслонявших небо, реставрация исторических фасадов, освещение улиц и озеленение.

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