Уникальные московские сталинки становятся жертвами ремонта

Жители московских сталинок, которым еще не успел навредить плановый ремонт, пытаются спасти свои дома от его возможных губительных последствий. Таких примеров в столице предостаточно. По мнению москвичей, такие здания должны реставрировать профессионалы, но все чаще их доверяют рабочим, которые на исторических фасадах воплощают свои собственные представления о прекрасном.

В страшном сне архитектор Мордвинов не мог видеть появившийся козырек над дверью дома, который проектировал. Сталинку в двух шагах от Кремля на Тверской построили еще до войны. Ремонтировали год назад, и задача водоотведения для строителей оказалось непосильной, как и искусственный подогрев кровли - она гнется под ногами, снег портит фасады. А ведь работы в доме, имеющим охранный статус, должны вестись даже не ремонтные, а реставрационные. Понимают ли это подрядчики?

"У меня такое ощущение, что не понимают, - говорит архитектор-реставратор Алексей Денисов. - Определенные требования предъявляются заказчиком, но они не выполняются. Люди случайные, не профессионалы, а деньги берут настоящие, не фальшивые".

Во дворе палаты XVI века, два этажа пристроены в советское время. И современное "творчество" - незаконную постройку в историю арендаторы вписали как могли. Впрочем, внешний фасад величественен и прекрасен, с него начинался так называемый сталинский ампир. Лучшие советские зодчие строили так, как не строили нигде в мире.

"Гордость за нашу страну, от того, что она избавила мир от фашизма. Это все материализовалось в сталинских домах и заслуживает сохранения", - подчеркивает Денисов.

Каждая сталинка не похожа на другую - архитекторам давали полную свободу. Дома рассматривать можно часами. Военная тематика перекликается с элементами нарышкинского барокко. Декор и башенки, и уникальный отделочный материал под угрозой. В дом пришел капитальный ремонт.

Свои коррективы в творчество великих вносят и некоторые собственники. Владелец 80 квадратных метров в доме, имеющем статус памятника, получил охранный ордер на часть крыши. В качестве сторожевой будки отстроил мансарду 300 квадратных метров, увеличив на полтора метра одно крыло здания архитектора Яковлева. Сейчас идет судебная тяжба. Жители соседних домов тоже борются с рестораторами, которые покрыли фасады техническим слоем.

Пока что внешне все так, как в день закрытия, только окна запылились - москвичи ждут, что станет с "Булочной" на Покровке. Это ведь не просто магазин – достопримечательность, и ходили сюда не только за хлебом - за атмосферой. Собственники признали столетнюю "Булочную" нерентабельной, выдернули из исторических слоев Москвы один из ее символов.

Москвичи чуть не потеряли старинную "Аптеку" на Малой Бронной. Сражались, и собственник дрогнул - микстуры и таблетки для продажи вернул. Теперь жители сталинок собираются встать на защиту своих домов.