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Уникальные московские сталинки становятся жертвами ремонта

25 марта 2018 г. Ирина Баранова 710

Жители московских сталинок, которым еще не успел навредить плановый ремонт, пытаются спасти свои дома от его возможных губительных последствий. Таких примеров в столице предостаточно. По мнению москвичей, такие здания должны реставрировать профессионалы, но все чаще их доверяют рабочим, которые на исторических фасадах воплощают свои собственные представления о прекрасном.

 

В страшном сне архитектор Мордвинов не мог видеть появившийся козырек над дверью дома, который проектировал. Сталинку в двух шагах от Кремля на Тверской построили еще до войны. Ремонтировали год назад, и задача водоотведения для строителей оказалось непосильной, как и искусственный подогрев кровли - она гнется под ногами, снег портит фасады. А ведь работы в доме, имеющим охранный статус, должны вестись даже не ремонтные, а реставрационные. Понимают ли это подрядчики?

"У меня такое ощущение, что не понимают, - говорит архитектор-реставратор Алексей Денисов. -  Определенные требования предъявляются заказчиком, но они не выполняются. Люди случайные, не профессионалы, а деньги берут настоящие, не фальшивые".

Во дворе палаты XVI века, два этажа пристроены в советское время. И современное "творчество" - незаконную постройку в историю арендаторы вписали как могли. Впрочем, внешний фасад величественен и прекрасен, с него начинался так называемый сталинский ампир. Лучшие советские зодчие строили так, как не строили нигде в мире.

"Гордость за нашу страну, от того, что она избавила мир от фашизма. Это все материализовалось в сталинских домах и заслуживает сохранения", - подчеркивает Денисов.

Каждая сталинка не похожа на другую - архитекторам давали полную свободу.  Дома рассматривать можно часами. Военная тематика перекликается с элементами нарышкинского барокко. Декор и башенки, и уникальный отделочный материал под угрозой. В дом пришел капитальный ремонт.

Свои коррективы в творчество великих вносят и некоторые собственники. Владелец 80 квадратных метров в доме, имеющем статус памятника, получил охранный ордер на часть крыши. В качестве сторожевой будки отстроил мансарду 300 квадратных метров, увеличив на полтора метра одно крыло здания архитектора Яковлева. Сейчас идет судебная тяжба. Жители соседних домов тоже борются с рестораторами, которые покрыли фасады техническим слоем.

Пока что внешне все так, как в день закрытия, только окна запылились - москвичи ждут, что станет с "Булочной" на Покровке. Это ведь не просто магазин – достопримечательность, и ходили сюда не только за хлебом - за атмосферой.  Собственники признали столетнюю "Булочную" нерентабельной, выдернули из исторических слоев Москвы один из ее символов.

Москвичи чуть не потеряли старинную "Аптеку" на Малой Бронной. Сражались, и собственник дрогнул - микстуры и таблетки для продажи вернул. Теперь жители сталинок собираются встать на защиту своих домов.

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