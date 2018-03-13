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Управляющим компаниям в Подмосковье присвоят звезды, как гостиницам

13 марта 2018 г. 230
Фото: © shutterstock.com

Место компании в рейтинге поможет жителям домов делать осознанный выбор УК.

Подмосковные власти планируют провести процедуру классификации управляющих компаний по аналогии с гостиничными звездами, об этом сообщил региональный министр ЖКХ евгений Хромушин.

Критерии присвоения звезд и методику сбора информации определят в течение двух недель, а в начале апреля утвердят на одном из заседаний парвительства Подмосковья. Список критериев составят жители при помощи интерактивного голосования на портале "Добродел".

Самыми важными показателями качества работы УК, по мнению Хромушина, является содержание подъездов, качество предоставления коммунальных услуг, введение раздельного сбора мусора и состояние дворов. Место компании в рейтинге поможет жителям домов делать осознанный выбор УК.

Первый звездный рейтинг управляющих компаний области составят по итогам второго квартала текущего года.

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