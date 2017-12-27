Условия по льготной ипотеке для переселенцев разработают к середине 2018-го

Условия по льготной ипотеке при приобретении дополнительных площадей для переселенцев по программе реновации в Москве разработают к середине следующего года. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Первоочередная задача – поднять волну переселения, отметил чиновник. Возможность покупки дополнительных метров появится тогда, когда площади будут построены.

Хуснуллин также сообщил, что к концу 2021 года в рамках программы реновации будет расселено порядка 41 тысячи квартир. В настоящее время уже подобрано 236 стартовых площадок с потенциалом строительства 3,5 миллиона квадратных метров жилья. В проработке находится еще около 160 площадок.

Ранее сообщалось, что более трети посетителей шоу-рума реновации на ВДНХ сообщили о желании расширить площади своих квартир. Таким гражданам власти предложат механизм льготного ипотечного кредитования, который будет разработан совместно с АИЖК.

Излишки площадей, не востребованных переселенцами, будут продавать на открытых торгах по рыночным ценам.