Утверждено 30 стартовых площадок реновации на востоке Москвы

На востоке Москвы утверждено 30 стартовых площадок для строительства домов по программе реновации, говорится в сообщении городского департамента градостроительной политики.

В ВАО запланирован самый большой объем работ – в округе расположено более 20% (1061) всех домов, включенных в программу. Планируется, что здесь построят 570 тысяч квадратных метров жилья.

Еще пять площадок для нового строительства расположено в Северном Измайлове, здесь же подготовили и первый дом для переселенцев на 5-й Парковой улице.

В сентябре прошлого года городские власти утвердили 236 площадок, градостроительный потенциал которых составляет 3,4 миллиона квадратных метров.