В 2017 году в Москве построили 14 домов в рамках реновации

В минувшем году для переселенцев по программе реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию 14 домов, говорится на сайте департамента строительства столицы.
Общая площадь домов, строительством которых занималось казенное предприятие "Управление гражданского строительства", составляет 130,15 тысячи квадратных метров, количество квартир – 2,3 тысячи.
Жильцы сносимых пятиэтажек получат квартиры в домах, которые строили под другие программы. В зданиях сейчас идет отделка, чтобы они соответствовали требованиям закона о реновации.
Первые переезды в рамках программы начнутся уже в этом году.
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