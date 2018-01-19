В 2017 году в Москве построили 14 домов в рамках реновации

В минувшем году для переселенцев по программе реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию 14 домов, говорится на сайте департамента строительства столицы.

Общая площадь домов, строительством которых занималось казенное предприятие "Управление гражданского строительства", составляет 130,15 тысячи квадратных метров, количество квартир – 2,3 тысячи.

Жильцы сносимых пятиэтажек получат квартиры в домах, которые строили под другие программы. В зданиях сейчас идет отделка, чтобы они соответствовали требованиям закона о реновации.

Первые переезды в рамках программы начнутся уже в этом году.