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В 2019 году для заселения по реновации подготовят 28 домов

19 февраля 2018 г. 1184
Фото: © Global Look Press

В 2019 году 28 домов по программе реновации будут готовы к заселению, говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы. Сейчас эти дома находятся в различных стадиях проектирования и строительства.

Для строительства стартовых домов по программе в адресный перечень включено 59 площадок. В сентябре 2017 года власти утвердили для строительства 236 площадок с градостроительным потенциалом 3,4 миллиона квадратных метров.

Как сообщил руководитель департамента Сергей Левкин, до конца этого года к заселению будет готов 31 дом.

Все дома, в которые переедут жители в рамках реновации, будут соответствовать требованиям к улучшенной отделки.

"Благодаря  гибким  планировочным  решениям  в  новых  домах  будут созданы комфортные условия для проживания разных групп горожан – молодых семей, пожилых или маломобильных граждан", - подчеркнул Левкин.

Он добавил, что жильцы новых домов смогут экономить на оплате коммунальных услуг за счет применения энероэффективных технологий в строительстве.

Помимо этого в кварталах реновации будет создана вся необходимая инфраструктура – социальная, транспортная и инженерная.

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