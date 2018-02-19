В 2019 году для заселения по реновации подготовят 28 домов

В 2019 году 28 домов по программе реновации будут готовы к заселению, говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы. Сейчас эти дома находятся в различных стадиях проектирования и строительства.

Для строительства стартовых домов по программе в адресный перечень включено 59 площадок. В сентябре 2017 года власти утвердили для строительства 236 площадок с градостроительным потенциалом 3,4 миллиона квадратных метров.

Как сообщил руководитель департамента Сергей Левкин, до конца этого года к заселению будет готов 31 дом.

Все дома, в которые переедут жители в рамках реновации, будут соответствовать требованиям к улучшенной отделки.

"Благодаря гибким планировочным решениям в новых домах будут созданы комфортные условия для проживания разных групп горожан – молодых семей, пожилых или маломобильных граждан", - подчеркнул Левкин.

Он добавил, что жильцы новых домов смогут экономить на оплате коммунальных услуг за счет применения энероэффективных технологий в строительстве.

Помимо этого в кварталах реновации будет создана вся необходимая инфраструктура – социальная, транспортная и инженерная.