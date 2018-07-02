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В Амстердаме туристам предлагают ночевать в портовом кране

2 июля 2018 г. 542
© facebook.com/Faraldakraanhotel

Туристы, приехавшие в Амстердам, имеют уникальную возможность переночевать в одном из самых странных в мире отелей.

Речь идет о гостинице The Crane Hotel, которая, как следует из названия, размещается в самом настоящем кране. Верфь, где стоит кран, активно использовалась до 1979 году, после чего закрылась. Район верфи был облюбован художниками, стал местом перфомансов, выставок и других подобных событий.

Гигантский портовый кран, сооруженный в 1951 году, после закрытия верфи никак не использовался – он был покрыт многочисленными граффити и постепенно приходил в негодность. Дать крану новую жизнь сумел Эдвина Корнман Руди, который каким-то образом выкупил кран, демонтировал его и провел полную реконструкцию сооружения. Реконструкция продолжалась более трех лет и была завершена в 2015 году. Старый портовый кран превратился в удивительный отель, в котором есть огромная джакузи и три номера.

Подняться в номера можно пешком или на крошечном лифте, едва вмещающем двух человек. Для самых взыскательных гостей отель предлагает индивидуальный трансфер на вертолете: прямо из аэропорта можно практически прилететь к номеру.

Провести ночь в портовом кране на высоте 40 с лишним метров – удовольствие не из дешевых. Туристам, которые решаются на ночевку в необычном отеле, предлагают номера, на отделку каждого из которых было потрачено не менее миллиона евро. Ночь же обойдется в сумму от 620 до 1050 евро. Завтрак, кстати, в эту цену не входит. Зато, из-за того, что кран все время поворачивается от ветра, вид из окон, которых в каждом номере предостаточно, регулярно меняется – за такое разнообразие, к счастью, доплачивать не приходится.

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