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В апреле московские улицы четыре раза помоют шампунем

3 апреля 2018 г. 360
Фото: © shutterstock.com

Четыре раза помоют столичные улицы с шампунем в апреле, сообщил замруководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.  

За зиму на дорогах образуется пленка из остатков бензина, резины и других продуктов использования автомобилей, которую невозможно смыть простой водой, пояснил он, поэтому рабочие используют специальное моющее средство.  

Работники "Автомобильных дорог" также отмывают от грязи дорожные знаки и металлические конструкции, находящиеся выше проезжей части.

Летом на столичных дорогах будет работать порядка 5,5 тысячи единиц техники ГБУ.  3,5 тысячи машин будут убирать город, остальные – заниматься ремонтом дорог. Машины сейчас переоборудуют для летних работ, рассказал Соколов.

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