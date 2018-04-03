В апреле московские улицы четыре раза помоют шампунем

Четыре раза помоют столичные улицы с шампунем в апреле, сообщил замруководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.

За зиму на дорогах образуется пленка из остатков бензина, резины и других продуктов использования автомобилей, которую невозможно смыть простой водой, пояснил он, поэтому рабочие используют специальное моющее средство.

Работники "Автомобильных дорог" также отмывают от грязи дорожные знаки и металлические конструкции, находящиеся выше проезжей части.

Летом на столичных дорогах будет работать порядка 5,5 тысячи единиц техники ГБУ. 3,5 тысячи машин будут убирать город, остальные – заниматься ремонтом дорог. Машины сейчас переоборудуют для летних работ, рассказал Соколов.