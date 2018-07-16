В Белгороде построили перевернутый дом

В Белгороде появился необычный дом – строение стоит на крыше. Арт-объект установили рядом с торговым центром "Сити Молл".

Интерьер дома тоже перевернутый: стулья, столы, лампы ковры прикреплены к потолку. Те, кто попал внутрь дома, могут испытать ощущение невесомости, пишут местные СМИ.

Фото: © bel.ru

Побывать внутри необычного здания может любой желающий, за вход денег платить не надо. Торжественное открытие дома состоится в августе. Планируется, что арт-объект станет любимым местом горожан и туристов.