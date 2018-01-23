В ближайшие 2 года в Москве построят 40 километров выделенных полос

В ближайшие 2 года в Москве собираются организовать 42 километра новых выделенных полос, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

Введенные выделенки позволят ехать быстрее 198 маршрутам наземного общественного транспорта, это позволит и сократить интервалы движения. "После их запуска в столице будут функционировать более 329 км полос с приоритетным движением общественного транспорта и такси", - подчеркнули в пресс-службе.

Скорость движения транспорта, благодаря выделенным полосам, возрастет в среднем на 15%.

На сегодня в столице введено в эксплуатацию 43 километра выделенных полос общей протяженностью более 287 километров.

Новые выделенные полосы запланированы по следующим направлениям:

Свободный проспект – Вешняковская улица до пересечения с улицей Красный Казанец (за исключением Новогиреевской эстакады) – 6 км;

Минская улица – Ломоносовский проспект – Нахимовский проспект – Коломенский проезд – улица Новинки – 16,1 км;

Улица Хачатуряна – Северный бульвар – улица Дежнева – улица Менжинского – 6,6 км;

Большая Черкизовская улица (от Халтуринской улицы до метро "Преображенская площадь") (в рамках реконструкции Щелковского шоссе) -0,9 км;

Улица Академика Королева – Останкинский проезд – 2,4 км;

Улица Александры Монаховой (от Калужского шоссе до Фитаревской улицы) – 1,75 км;

Калужское шоссе (в рамках реконструкции магистрали)– 9 км.