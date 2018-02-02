В центре Москвы могут установить памятник строителям

Решение об установке памятника рассмотрит столичная комиссия по монументальному искусству.

В центре Москвы может появиться памятник строителям – соответствующее предложение поступило в комиссию по монументальному искусству. Об этом сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Заявку подал Фонд ветеранов строителей Москвы. Памятник предлагают установить на пересечении Большой Никитской улицы и Газетного переулка.

Воскресенский сообщил, что предложение будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии.