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В центре Москвы могут установить памятник строителям

2 февраля 2018 г. 488

Решение об установке памятника рассмотрит столичная комиссия по монументальному искусству.

В центре Москвы может появиться памятник строителям – соответствующее предложение поступило в комиссию по монументальному искусству. Об этом сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Заявку подал Фонд ветеранов строителей Москвы. Памятник предлагают установить на пересечении Большой Никитской улицы и Газетного переулка.

Воскресенский сообщил, что предложение будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии.

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