В центре Москвы могут установить памятник строителям

Решение об установке памятника рассмотрит столичная комиссия по монументальному искусству.
В центре Москвы может появиться памятник строителям – соответствующее предложение поступило в комиссию по монументальному искусству. Об этом сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский.
Заявку подал Фонд ветеранов строителей Москвы. Памятник предлагают установить на пересечении Большой Никитской улицы и Газетного переулка.
Воскресенский сообщил, что предложение будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии.