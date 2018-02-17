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В центре Москвы парковка будет бесплатной с 23 по 25 февраля

17 февраля 2018 г. 313
Фото: © shutterstock.com

С 23 по 25 февраля за стоянку автомобилей в зоне платных парковок в Москве не нужно будет платить, передает "Интерфакс" со ссылкой на городскую администрацию.

Там напомнили, что парковка традиционно бесплатна по выходным и праздничным дням. "Так как праздничный выходной  выпадает на пятницу, то в  следующую за ней субботу  парковка тоже  будет бесплатной",  - пояснил  собеседник агентства.

Следующие удлиненные парковочные каникулы ожидаются с 8 по 11 марта.

На  городских  плоскостных парковках, оборудованных шлагбаумами, все  выходные дни будет взиматься плата согласно действующим тарифам.

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