В центре Москвы парковка будет бесплатной с 23 по 25 февраля

С 23 по 25 февраля за стоянку автомобилей в зоне платных парковок в Москве не нужно будет платить, передает "Интерфакс" со ссылкой на городскую администрацию.

Там напомнили, что парковка традиционно бесплатна по выходным и праздничным дням. "Так как праздничный выходной выпадает на пятницу, то в следующую за ней субботу парковка тоже будет бесплатной", - пояснил собеседник агентства.

Следующие удлиненные парковочные каникулы ожидаются с 8 по 11 марта.

На городских плоскостных парковках, оборудованных шлагбаумами, все выходные дни будет взиматься плата согласно действующим тарифам.