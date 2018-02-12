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В центре Москвы построят еще одно здание для Совета Федерации

12 февраля 2018 г. 1102
Фото: © Global Look Press

В центре Москвы, на Петровке, построят еще одно здание для Совета Федерации. Надземным переходом оно будет соединено с существующим, пишет "Коммерсант". В итоге СФ РФ удвоит занимаемые им площади в центре столицы.

В квартале будущей стройки снесут ветхое здание 1917 года, на его месте появится 8-этажный корпус площадь 14 тысяч квадратных метров.

В нем разместят недостающие кабинеты для 90 сенаторов из 170, и расположат сотрудников аппарата, которые трудятся сейчас в здании на Новом Арбате.

Кабинеты понадобятся и для 17 потенциальных членов СФ, которые могут быть назначены по так называемой президентской квоте.

На разработку проекта выделено 60 миллионов рублей, на строительства – 1,63 миллиарда.

Заказчиком строительства выступает Управление делами президента.  Проектировать здание будет НИЦ "Строительство" во главе с бывшим главным архитектором Москвы Александром Кузьминым.

Сенаторы и депутаты Госдумы, впрочем, могут в перспективе перебраться в парламентский центр в Нижних Мневниках. Строительство комплекса планировали начать еще в 2016 году, но отложили из-за трудностей с финансирование. В январе депутат Госдумы Владимир Ресин сообщал, что строительство парламентского центра может начаться до 2021 года.

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