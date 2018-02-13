В центре Москвы появится 100 дополнительных парковочных мест для такси

Такси в Москве становится все больше, и власти озаботились проблемой парковки в центре.
Порядка ста парковочных мест для зарегистрированных такси появится в центре Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что в столице становится все больше такси, "и с парковками надо работать".
Власти проанализируют ситуацию с парковкой для такси в центре города и определят районы, в которых наблюдается дефицит парковочных мест.
В настоящее время в Москве только для зарегистрированных таксомоторных компаний организовано около 40 стоянок на 1,5 тысячи мест, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Около ста дополнительных парковочных мест именно в центральной части города мы по просьбе таксомоторных компаний сделаем до середины лета этого года", - приводит его слова "Интерфакс".