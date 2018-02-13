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В центре Москвы появится 100 дополнительных парковочных мест для такси

13 февраля 2018 г. 878
Фото: © shutterstock.com

Такси в Москве становится все больше, и власти озаботились проблемой парковки в центре.

Порядка ста парковочных мест для зарегистрированных такси появится в центре Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.  Он отметил, что в столице становится все больше такси, "и с парковками надо работать".

Власти проанализируют ситуацию с парковкой для такси в центре города и определят районы, в которых наблюдается дефицит парковочных мест.

В настоящее время в Москве только для зарегистрированных таксомоторных компаний организовано около 40 стоянок на 1,5 тысячи мест, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Около ста дополнительных парковочных мест именно в центральной части города мы по просьбе таксомоторных компаний сделаем до середины лета этого года", - приводит его слова "Интерфакс".

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