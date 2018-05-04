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В центре Москвы за 6 лет реорганизовали пятую часть промзон

4 мая 2018 г. 385
Фото: © shutterstock.com

За последние шесть лет в Центральном округе Москвы завершена реорганизация более 17% от общей территории промзон в центре, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

С 2011 по 2017 годы в бывших промзонах построено 46 объектов недвижимости площадью более 1,7 миллиона квадратных метров.

За последние три года столичные власти  признали целесообразным скорректировать границы 14 промзон, добавил Левкин. Он подчеркнул, что освоение бывших промзон – один из приоритетов градостриотельной политики Москвы.

"За последние три года городские власти рассмотрели вопросы реорганизации 38 промышленных и коммунальных территорий и признали целесообразность корректировки границ 14. В это число входят участки, частично или полностью расположенные в ЦАО", - сказал чиновник.

Он также отметил, что не все промышленные территории будут застраиваться жильем и инфраструктурными объектами — планируется также модернизация существующих предприятий.

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