В деловой центр "Парк Хуамин" вложат 300 миллионов

Завершение строительства парка и делового центра запланировано на конец 2018 года.

Стали известны объемы инвестиций в деловой центр "Парк Хуамин" и традиционный китайский парк в Москве. Как сообщает РИА "Новости", сумма вложений превысит 300 миллионов долларов.

Эту информацию подтвердил генеральный директор ООО "Парк Хуамин" Чжао Яньтун. Что касается арендаторов делового центра, то среди них обязательно будут крупнейшие китайские корпорации и банки. Не исключено, что в деловом центре также "пропишутся" некоторые российские банки.

"Площадь парка — более пяти гектар. Также будет построена гостиница на 340 номеров, включая номера для маломобильных граждан. Монолитные работы уже завершены, в скором времени планируется провести отделку номеров", — заявил замначальника управления N3 по СВАО Мосгосстройнадзора Павел Балашов.

Также надо заметить, что завершение строительства парка и делового центра запланировано на конец 2018 года.