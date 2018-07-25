ГлавнаяГородВ Дубае создадут гигантский торговый комплекс

В Дубае создадут гигантский торговый комплекс

25 июля 2018 г. 450

Небоскреб Dubai Creek Tower превзойдет по высоте нынешнего рекордсмена Burj Khalifa.

Стало известно, что около строящегося самого высокого здания в мире в Дубае будет создан гигантский торговый комплекс. Об этом сообщают местные СМИ.

Новый торговый центр будет расположен в районе Dubai Creek Harbour, где в настоящее время идет строительство самого высокого здания в мире. Надо заметить, что небоскреб Dubai Creek Tower превзойдет по высоте нынешнего рекордсмена Burj Khalifa.

По заявлению компаний Dubai Holding и Emaar, сдаваемая в аренду площадь в новом торговом центре Dubai Square будет в два раза больше, чем в Dubai Mall, который официально признан одним из крупнейших в мире торговых центров.

Теги:

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.