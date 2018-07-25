В Дубае создадут гигантский торговый комплекс

Стало известно, что около строящегося самого высокого здания в мире в Дубае будет создан гигантский торговый комплекс. Об этом сообщают местные СМИ.

Новый торговый центр будет расположен в районе Dubai Creek Harbour, где в настоящее время идет строительство самого высокого здания в мире. Надо заметить, что небоскреб Dubai Creek Tower превзойдет по высоте нынешнего рекордсмена Burj Khalifa.

По заявлению компаний Dubai Holding и Emaar, сдаваемая в аренду площадь в новом торговом центре Dubai Square будет в два раза больше, чем в Dubai Mall, который официально признан одним из крупнейших в мире торговых центров.