ГлавнаяГородВ Екатеринбурге появится масштабный IT-кластер

В Екатеринбурге появится масштабный IT-кластер

25 апреля 2018 г. 754

Проектирование первого этапа строительства запланировано на конец 2018 года.

Стало известно, что архитектурное бюро T+T Architects выиграло конкурс на разработку проекта для IT-кластера "Контур-Парк", который разместится на площади 16,8 гектара в Верх-Исетском районе города.

Этот проект должен обеспечить условия для создания новых и развития действующих компаний в сфере IT и может стать одним из самых привлекательных IT-центров России.

Общая площадь научно-производственного комплекса составит более 250 тысяч кв. метров. В рамах проекта будут построены сама научная база, 4 корпуса офисных зданий на 5 тысяч человек, апарт-отель с концепцией "двор без машин" и детским садом, торговый центр, паркинг с эксплуатируемой кровлей и спортивных блок.

Все здания будут связаны между собой переходами, чтобы сотрудники могли беспрепятственно попасть в любой корпус, не выходя на улицу. Будет создано несколько уровней взаимодействия. С  одной стороны, это открытая среда внутри каждого корпуса, а, с другой, все корпуса, объединенные переходами, превращаются в подобие архитектурной социальной сети.

"Проект IT-кластера должен был учитывать не только функционирование в качестве нового микрогорода в Екатеринбурге, но и выступить новой городской доминантой. Мы тщательно проанализировали территорию и окружающую застройку и предложили наиболее функциональные решения. Научный комплекс будет иметь обтекаемую форму, а в центре каждого корпуса разместится пространство атриума. Весь ансамбль будет связан между собой и органично впишется в территорию города", — резюмирует главный архитектор проекта T+T Architects Николай Макаров.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
25 апреля 2018 г. 17
Аренда однушек подорожала в 45 городах России 17
25 апреля 2018 г. 216
Столичные власти будут сдавать аренду территории ТПУ 216
25 апреля 2018 г. 571
Самые дешевые квартиры апреля в Москве 571
25 апреля 2018 г. 809
В Новой Москве зафиксирован резкий рост цен на квартиры из-за дешевой... 809
25 апреля 2018 г. 754
В Екатеринбурге появится масштабный IT-кластер 754
24 апреля 2018 г. 1405
Скидки на сегодняшний день предлагают 90% застройщиков 1405
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.