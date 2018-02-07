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В Грозном построят терминал аэропорта в форме полумесяца

7 февраля 2018 г. 574

Действующий в настоящее время терминал почти исчерпал свои возможности из-за растущего пассажиропотока и расширения географии полетов.

Стало известно, что в скором времени в Грозном построят новый терминал международного аэропорта. Как сообщает РИА "Новости", он будет выполнен в форме исламского символа — золотого полумесяца. Об этом говорится на официальном сайте компании Smart Building, которая займется строительством.

Необходимо напомнить, что недавно глава Чечни Рамзан Кадыров поднимал на федеральном уровне вопрос о необходимости строительства новой воздушной гавани в Грозном. По его мнению, она должна отвечать современным стандартам.

Эксперты говорят, что действующий в настоящее время терминал почти исчерпал свои возможности из-за растущего пассажиропотока и расширения географии полетов. На сегодняшний день из Грозного осуществляются полеты не только в российские города, но и Турцию, Европу и Азию. А, значит, новый терминал действительно нужен.

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