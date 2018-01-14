В Калининграде готовятся открыть домик Канта

Весной в Калининградской области появится новый туристический объект, связанный с именем знаменитого философа Иммануила Канта.

Речь идет о домике Канта – филиале историко-художественного музея. Как сообщил "Интерфаксу" директор музея Сергей Якимов, в дальнейшем проект будет развиваться и расширяться.

"Намечено строительство еще двух зданий, закладка философского сада, создание прогулочной зоны, обустройство парковок и кемпинга", - пояснил Якимов.

Средства на ремонт домика Канта в размере 31 миллиона рублей выделены из резервного фонда президента РФ. Планируется, что отреставрированный объект станет центральным в комплексе, связанным с именем великого философа.

Домиком Канта называют старый дом в поселке Веселовка (бывший Юдшен) Черняховского района. По данным исследователей, именно здесь жил, работая учителем Иммануил Кант, в 1748-1751 годах.

У владельца объект выкупили в 2014 году, находился он в запущенном состоянии. Тогда же решили разработать историко-культурный маршрут, связанный с именем философа, который объединит еще Кафедральный собор и башню Канта – руины замка Гросс Вонсдорф в поселке Курортное Правдинского района.