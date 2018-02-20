В Минстрое рассказали о самой резонансной стройке в России

Замминистра строительства и ЖКХ Хамит Мавлияров назвал недостроенные пятизвездочные отели Hayatt во Владивостоке самой резонансной стройкой в России.

По градостроительной политике, которую определяет Минстрой, в Hayatt претензий нет, подчеркнул замминистра, дело в нехватке административного ресурса.

"Административно надо было еще в 2010 году выработать правильную модель поведения и к 2011 году надо было сдать", — сказал Мавлияров.

Одной пятизвездочной гостиницы Hyundai для Владивостока мало, отметил он.

Hayatt – первый отель высшего класса во Владивостоке. Строительство двух пятизвездочных гостиниц начали в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако в срок не завершили. Из-за ошибок в проектировании стоимость объектов постоянно повышалась.

В результате проверок работ по строительству гостиниц было заведено уголовное дело о халатности. Сейчас местные власти ищут инвестора на достройку отеля.