В московских промзонах в 2018 году построят более 1 миллиона квадратов жилья

Порядка 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости планируется построить на территориях столичных промзон в текущем году, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что 1,3 миллиона квадратов придется на жилье. Всего на бывших территориях предприятий планируют ввести в эксплуатацию 54 объекта.

Левкин сообщил, что на данный момент в старых границах Москвы треть от всего объема строительства ведется на бывший промышленных территориях. В прошлом году было утверждено 12 проектов планировок неиспользуемых территорий промзон – там планируется построить около 7 миллионов квадратных метров недвижимости.

Строительство на всех участках будет вестись за счет инвесторов, за исключением части территории зоны номер 46 "Коровино" – там планируется строительство учебного корпуса на 400 мест и школы на 550 мест.