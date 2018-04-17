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В "Москва-Сити" откроют самую высокую в Европе смотровую площадку

17 апреля 2018 г. 253
Фото: © shutterstock.com

Самая высокая в Европе смотровая площадка откроется в ММДЦ "Москва-Сити". Площадку разместят на 89-м этаже башни "Федерация", говорится в сообщении пресс-службы проекта.

Открытие запланировано на 21 апреля этого года. То, что площадка – самая высокая в Европе, официально зафиксировано в Книге рекордов России.

Смотровая площадка в 4 километрах от Кремля даст возможность увидеть самые интересные достопримечательности Москвы, отмечается в сообщении.

Башня "Федерация" состоит из двух башен – "Восток" и "Запад", возведенных на одном стилобате. Смотровую площадку разместят на башне "Восток".

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