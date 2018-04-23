В "Москва-Сити" построят новый небоскреб

Строительство небоскреба в ММДЦ "Москва-Сити" может начаться уже этим летом, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Строительством займется городская компания "Мосинжпроект", в дальнейшем в небоскребе может разместиться ее головной офис - сейчас компания арендует площади в различных частях Москвы. Однако окончательное решение по использованию здания пока не принято, сообщает РИА Новости.
Высота здания составит более 104 этажа, срок работ – от четырех лет.
В составе комплекса помимо офисной части будет и жилье, полезная площадь квартир составит не менее 130 тысяч квадратных метров. Кроме того, в небоскребе собираются разместить торговый центр и детский сад временного пребывания. На четырех подземных этажах оборудуют парковку и места для размещения инженерного оборудования.
О планах "Мосинжпроекта" построить небоскреб в "Москва-Сити" стало известно в 2015 году, но в 2016-м проект отложили из-за кризиса.
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