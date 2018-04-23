ГлавнаяГородВ "Москва-Сити" построят новый небоскреб

В "Москва-Сити" построят новый небоскреб

23 апреля 2018 г. 771
Фото: © shutterstock.com

Строительство небоскреба в ММДЦ "Москва-Сити" может начаться уже этим летом, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Строительством займется городская компания "Мосинжпроект", в дальнейшем в небоскребе может разместиться ее головной офис -  сейчас компания арендует площади в различных частях Москвы.  Однако окончательное решение по использованию здания пока не принято, сообщает РИА Новости.

Высота здания составит более 104 этажа, срок работ – от четырех лет.  

В составе комплекса помимо офисной части будет и жилье, полезная площадь квартир составит не менее 130 тысяч квадратных метров. Кроме того, в небоскребе собираются разместить торговый центр и детский сад временного пребывания. На четырех подземных этажах оборудуют парковку и места для размещения инженерного оборудования.

О планах "Мосинжпроекта" построить небоскреб в "Москва-Сити" стало известно в 2015 году, но в 2016-м проект отложили из-за кризиса.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
23 апреля 2018 г. 1
Вторичный рынок: покупатели ждут, когда доллар подорожает до 100 рубле... 1
23 апреля 2018 г. 309
Гостиницы Красной Поляны зимой были загружены по максимуму 309
23 апреля 2018 г. 2135
Лобода ждет второго ребенка в Америке и хвастается виллой у океана 2135
23 апреля 2018 г. 792
6 советов, как правильно снять на лето дачу 792
23 апреля 2018 г. 1292
На "Аллее правителей" в Москве установили бюст Бориса Ельцина 1292
23 апреля 2018 г. 638
2 тысячи квартир в месяц: жилье в Новой Москве дорожает и активно прод... 638
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.