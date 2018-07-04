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В “Москва-сити” построят стоэтажный дом

4 июля 2018 г. 416
© Сергей Скуратов Architects

К 2024 году в Международном деловом центре “Москва-сити” появится небоскреб высотой более 400 метров.

 В 104-этажном здании разместится более тысячи квартир, а также подземная автостоянка, бизнес-центр, спортивно-оздоровительный центр с бассейном, кафе, рестораны и магазины.

На уровне второго этажа разместят спортивную и детскую площадки, а для любителей прекрасных видов на крыше здания откроют общественную смотровую площадку.

Строительство здания начнется уже в ближайшие месяцы. Предполагается, что небоскреб станет самым высоким зданием в столице и вторым по высоте в России и Европе после петербургского Лахта-центра.

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