ГлавнаяГородВ Москве начали ремонтировать асфальт у аэропорта Внуково

В Москве начали ремонтировать асфальт у аэропорта Внуково

11 мая 2018 г. 453
Фото: © shutterstock.com

В Москве к чемпионату мира по футболу продолжат ремонтировать важнейшие объекты. 11 мая начался ремонт асфальтобетонного покрытия на привокзальной площади аэропорта Внуково.

Площадь работ составит 75 тысяч квадратных метров, в работах задействовано 30 единиц техники. Ремонт ведется круглосуточно, но движение не перекрывают и жизнедеятельность аэропорта не ограничена, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В настоящее время завершается замена бортового камня протяженностью 8 тысяч метров. В ближайшее время начнется фрезерования асфальтобетонного покрытия проезжей части все площади и ремонт люков. Затем рабочие приступят к укладке нового дорожного полотна.

Привокзальная площадь аэропорта Внуково относится к стратегически важным объектам, которые активно задействуют этим летом во время чемпионата, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
11 мая 2018 г. 12
Расселение аварийного жилья: в черный список попали 300 застройщиков 12
11 мая 2018 г. 906
За завышенные цены к ЧМ-2018 гостиницы оштрафовали на 8,2 миллиона 906
11 мая 2018 г. 453
В Москве начали ремонтировать асфальт у аэропорта Внуково 453
11 мая 2018 г. 1017
Превышение полномочий и расширение реновации: 10 главных новостей рынк... 1017
10 мая 2018 г. 13175
Ушли из топа: коттеджи не покупают даже со скидкой 13175
10 мая 2018 г. 1162
Москва вошла в пятерку европейских городов, привлекательных для инвест... 1162
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.