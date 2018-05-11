В Москве начали ремонтировать асфальт у аэропорта Внуково

В Москве к чемпионату мира по футболу продолжат ремонтировать важнейшие объекты. 11 мая начался ремонт асфальтобетонного покрытия на привокзальной площади аэропорта Внуково.
Площадь работ составит 75 тысяч квадратных метров, в работах задействовано 30 единиц техники. Ремонт ведется круглосуточно, но движение не перекрывают и жизнедеятельность аэропорта не ограничена, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В настоящее время завершается замена бортового камня протяженностью 8 тысяч метров. В ближайшее время начнется фрезерования асфальтобетонного покрытия проезжей части все площади и ремонт люков. Затем рабочие приступят к укладке нового дорожного полотна.
Привокзальная площадь аэропорта Внуково относится к стратегически важным объектам, которые активно задействуют этим летом во время чемпионата, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
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