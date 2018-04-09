В Москве начали строить станцию метро "Ржевская"

В Москве началось строительство вестибюля станции "Ржевская" Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении департамента строительства.

В настоящее время ведется сооружение ограждающих конструкций методом "стена в грунте".

"Ржевская" будет станцией глубокого заложения с тремя сводами и островной платформой. Выходы будут вести на Рижскую площадь и к Рижскому вокзалу.