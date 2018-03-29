В Москве начали строить станцию "Воронцовская" Большой кольцевой

В Москве началось строительство станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро. Строители приступили к сооружению ограждающих конструкций станционного комплекса, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

На площадке также разрабатывают камеру, в которой будет смонтирован тоннелепроходческий комплекс.

Со станции "Воронцовская" БКЛ можно будет перейти на станцию "Калужская" оранжевой ветки. Она войдет в южный участок Большого кольца длиной 6,2 км, на котором появятся три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". В состав этого участка будет интегрирована действующая Каховская ветка метро.

Строительство станции ведется в районе пересечения Хлебобулочного проезда с Профсоюзной улицей.