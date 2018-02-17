В Москве наказали ряд руководителей, ответственных за уборку снега

Ряд руководителей, ответственных за уборку снега в ряде столичных округов и районных структур, отстранены от своих должностей или получили взыскания, сообщил заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

Он отметил, что по городу "сделано многое", однако есть и проблемные места - это Восточный, Северо-Восточный и Северо-Западный округа.

"Сейчас идет достаточно жесткая оценка работы руководителей ГБУ "Жилищник", районных управ, префектур", - подчеркнул чиновник.

В уборке снега задействованы не только ГБУ "Жилищник" и ГБУ "Автомобильные дороги" округов, но и инженерные компании.

Автомобильные дороги в городе расчищены, сообщил Бирюков, и позволяют транспорту беспрепятственно по ним ездить. "В первую очередь мы обращаем внимание на подходы к остановкам общественного транспорта, очистку выделенных полос", - добавил он.

С начала февраля в Москве выпало почти 70 см снега при месячной норме 36 см. Снег продолжает идти, поэтому работы по его уборке останавливать нельзя, сказал чиновник. Он уточнил, что на улицах города сейчас работает примерно 14,5 тысячи единиц техники, ежедневно вывозится до 1,5 миллиона кубометров снега.