В Москве откроют спорткомплекс с биатлонным тиром

Осенью 2018 года в московском районе Митино откроется спортивный комплекс с биатлонным тиром для стрельбы из малокалиберных винтовок, сообщил глава департамента строительства столицы Андрей Боачкарев.

Наземная часть здания уже готова, специалисты завершают фасадные работы, ведут остекление и переустройство инженерных коммуникаций.

Комплекс будет трехэтажным. Помимо биатлонного тира там оборудуют залы для занятий волейболом, гандболом, баскетболом, мини-футболом и другими командными видами спорта. Лыжные тренировки можно будет проводить на прилегающей территории.

Для удобства инвалидов установят пандусы и лифты и нанесут тактильные указатели.

Главная задача спорткомплекса – привлечь детей к занятиям биатлоном, лыжами и спортивному ориентированию. Бочкарев подчеркнул, что комплекс станет первым подобным объектом на территории Москвы.