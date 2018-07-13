В Москве откроют столовую для нуждающихся

На севере Москвы появится столовая для нуждающихся. Здание расположится на Ленинградском шоссе, говорится в сообщении Москомархитектура.

Столовая будет двухэтажной, она появится на территории благотворительной израильской организации "Хама".

На первом этаже организуют пункт выдачи питания и обеденный зал, на втором оборудуют комнаты для сотрудников.

Все помещения будут приспособлены для маломобильных граждан.