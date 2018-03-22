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В Москве открыли еще 3 станции метро

22 марта 2018 г. 417
Фото: © Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

В эксплуатацию введен участок Люблинско-Дмитровской линии: "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская".

Сегодня в Москве был открыт новый участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Речь идет о станциях "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская". Как сообщает РИА "Новости", в церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня мы открываем три станции самого сложного участка метро из всех, за которые взялись в 2011 году. Строительство большей части северного радиуса велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 метров. Участок обеспечил доступ к метро для 450 тысяч москвичей — жителей близлежащих районов. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит 30-40 минут", — сказал столичный градоначальник.

Таким образом, столичный метрополитен теперь есть в таких крупных районах как Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.

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