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В Москве открыли комнаты прохлады

14 мая 2018 г. 564
Фото: © shutterstock.com

В столичных учреждениях социальной защиты открыты комнаты прохлады, сообщил руководитель департамента соцзащиты Владимир Петросян.

Чиновник отметил, что в Москве установилась "достаточно теплая" погода, передает "Интерфакс". Комнаты, оборудованные кондиционерами, открыты во всех центрах социального обслуживания. Также там установлены кулеры с прохладной водой.

Впервые комнаты прохлады массово открыли в социальных учреждениях Москвы во время аномальной жары летом 2010 года.

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