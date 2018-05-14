В Москве открыли комнаты прохлады

В столичных учреждениях социальной защиты открыты комнаты прохлады, сообщил руководитель департамента соцзащиты Владимир Петросян.
Чиновник отметил, что в Москве установилась "достаточно теплая" погода, передает "Интерфакс". Комнаты, оборудованные кондиционерами, открыты во всех центрах социального обслуживания. Также там установлены кулеры с прохладной водой.
Впервые комнаты прохлады массово открыли в социальных учреждениях Москвы во время аномальной жары летом 2010 года.
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