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В Москве открыли сад памяти Анны Политковской

13 июля 2018 г. 349
Фото: © Global Look Press

В Москве открыли мемориальный сад журналистки Анны Политковской, которая была убита в 2006 году.

Идея создания сада принадлежит Дмитрию Муратову, который 22 года руководи "Новой газетой" в качестве главного редактора, главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венидиктову и бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, передает РИА Новости.

На церемонии открытия Муратов, который возглавляет сейчас совет директоров и редакционный совет "Новой газеты", напомнил, что Политковская была "завидная дачница", любила цветы и "копаться в земле, а не только в расследованиях".

Сад располагается рядом с редакцией "Новой газеты", где работала журналистка. На одном из деревьев на улице висит табличка "Анин сад. Новая газета". Все, кто присутствовал на открытии, могли высадить в саду цветы – символически были выбраны анютины глазки. Гости также возложили цветы к памятному знаку, посвященному Политковской.

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