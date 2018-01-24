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В Москве отремонтируют 17,9 млн кв. м дорог

24 января 2018 г. 813

В прошлом году было отремонтировано 20,7 млн кв. м дорог.

В Москве уже не первый год идет активное строительство и  ремонт дорог. Так, в течение нынешнего года в столице планируют отремонтировать 17,9 млн кв. м дорог.

"Плановый объем работ по ремонту в 2018 году — 17,9 млн кв. м. Данный объем определен исходя из нормативных сроков эксплуатации дорог различных категорий, это позволит поддерживать дороги города в надлежащем состоянии", — говорится в сообщении столичного правительства.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заметил, что благодаря системе городских асфальтовых заводов можно ремонтировать более 10 млн кв. м асфальта в год.

Необходимо напомнить, что в прошлом году было отремонтировано 20,7 млн кв. м дорог.

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