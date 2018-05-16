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В Москве отреставрируют памятники Крылову, Филатову и Энгельсу

16 мая 2018 г. 228

По решению конкурсной комиссии победителем процедуры признана компания ООО "Реставратор", которая выполнит контракт. Цена вопроса — 1,861 миллиона рублей.

Стало известно, что в скором времени в Москве отреставрируют памятники  баснописцу Ивану Крылову, который находится в сквере у Патриарших прудов, и Фридриху Энгельсу, который расположен на площади "Пречистенские Ворота". Также будет отреставрирован монумент основателю педиатрической школы Нилу Филатову на улице Садовая-Кудринская.

Как говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике, для участия в закупке были поданы две заявки. По решению конкурсной комиссии победителем процедуры признана компания ООО "Реставратор", которая выполнит контракт. Цена вопроса — 1,861 миллиона рублей.

Исполнитель проведет обследование технического состояния объектов культурного наследия, разрабатывает проекты охраны монументальных сооружений. Также будет разработан проект реставрации и технологические рекомендации по каждому памятнику.

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