В Москве отреставрируют памятники Крылову, Филатову и Энгельсу

Стало известно, что в скором времени в Москве отреставрируют памятники баснописцу Ивану Крылову, который находится в сквере у Патриарших прудов, и Фридриху Энгельсу, который расположен на площади "Пречистенские Ворота". Также будет отреставрирован монумент основателю педиатрической школы Нилу Филатову на улице Садовая-Кудринская.

Как говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике, для участия в закупке были поданы две заявки. По решению конкурсной комиссии победителем процедуры признана компания ООО "Реставратор", которая выполнит контракт. Цена вопроса — 1,861 миллиона рублей.

Исполнитель проведет обследование технического состояния объектов культурного наследия, разрабатывает проекты охраны монументальных сооружений. Также будет разработан проект реставрации и технологические рекомендации по каждому памятнику.