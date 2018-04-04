ГлавнаяГородВ Москве построят еще 180 километров метро

В Москве построят еще 180 километров метро

4 апреля 2018 г. 285
Фото: © shutterstock

В настоящее время ведется проектирование участка Калининско-Солнцевской линии, которая дотянется до аэропорта "Внуково". Также в этом году будут продлевать Люблинско-Дмитровскую линию, а также ряд других участков.

Как сообщает РИА "Новости", в столице в стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находится более 180 километров линий метрополитена.

"Это отдельные участки Большой кольцевой линии метро и новые радиальные ветки от нее, а также перспективные участки существующих линий»", — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В настоящее время ведется проектирование участка Калининско-Солнцевской линии, которая дотянется до аэропорта "Внуково". Также в этом году будут продлевать Люблинско-Дмитровскую линию, а также ряд других участков метрополитена.

Что касается проектов всех участков Большого кольца метро (БКЛ), то они должны быть готовы до конца нынешнего года.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
4 апреля 2018 г. 285
В Москве построят еще 180 километров метро 285
4 апреля 2018 г. 490
5 регионов России с самым дешевым жильем 490
4 апреля 2018 г. 430
Число ипотечных кредитов выросло в два раза 430
4 апреля 2018 г. 7315
Максакова из-за дочери Вороненкова лишилась апартаментов в центре Моск... 7315
4 апреля 2018 г. 603
В ТПУ "Щелковский будет самая крупная парковка 603
4 апреля 2018 г. 703
Площадь покупки квартир больше на 20%, чем в апартаментах 703
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.