В Москве построят футбольное поле с роботами-пожарными

На востоке Москвы построят круглогодичный футбольный комплекс с прозрачной крышей и полем с подогревом, говорится в сообщении Москомархитектуры.

Комплекс построят для спортшколы "Трудовые резервы". Здание на Суздальской улице будет трехэтажным. Внутри помимо футбольного поля разместят тренажерный зал, раздевалки, учебные классы, медкабинет и кафе. Фасады украсят 10-метровыми алюминиевыми силуэтами спортсменов.

За пожарной безопасностью в числе прочего будут следить и роботы, установленные вдоль футбольного поля. Шесть машин оснащены системой распознавания дыма, гидравлической системой и пожарным рукавом. В случае задымления или возгорания они начнут работать автоматически.

Площадь нового поля составит 6 тысяч квадратных метров – оно станет одной из крупнейших круглогодичных площадок для игры в футбол, уступая только "Лужникам", "Спартаку" и ЦСКА.