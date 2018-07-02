В Москве появился новый мост

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку.
Мост соединяет улицы Крылатская и Нижние Мневники и разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.
Собянин подчеркнул, что строительство Северо-Западной хорды, частью которой стал Крылатский мост, находится на завершающем этапе, передает ТАСС.
Длина моста составляет 282 метра. Строительство началось в 2016 году. Одновременно со строительством моста реконструировали части улиц Нижние Мневники и Крылатская и построили разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.
Новый мост станет дублером Крылатского моста, построенном в первой половине 1980-х. Число полос на этом участке дороги удвоится – по каждому мосту будет организовано движение по трем полосам в одном направлении. Для пешеходов обустроены тротуары.
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